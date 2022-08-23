Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней

В случае успешных переговоров с Россией и Украиной Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) может посетить Запорожскую АЭС через несколько дней. Об этом 23 августа рассказал директор агентства Рафаэль Гросси.

«Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек», — отметил он.

Гросси добавил, что присутствие Международного агенства поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на объекте, а также снизить риск ядерной аварии в Европе.

Ранее 23 августа Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержала идею о скором направлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

22 августа заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал на то, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на ЗАЭС в самое ближайшее время.

За день до этого пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории ЗАЭС.

Ситуация осложнена тем, что 20 августа по электростанции снова был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На сей раз 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили наличие американских взрывателей. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критически важная инфраструктура не была повреждена.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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