Россия распространила в Совете безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны украинских боевиков. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«То, что киевский режим не прекращает атаки на станцию — прямое следствие преступного попустительства со стороны его западных покровителей», — заявил диломат.

Постпред добавил, что за последние две недели ситуация на с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала и подчеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие миссии МАГАТЭ для посещения АЭС.

Ранее в этот день стало известно, что в случае успешных переговоров с Россией и Украиной Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) может посетить ЗАЭС через несколько дней. Об этом рассказал директор агентства Рафаэль Гросси.

Тогда же министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержала идею о скором направлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

22 августа заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал на то, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС в самое ближайшее время.

Ситуация осложнена тем, что 20 августа по электростанции снова был нанесен удар со стороны вооруженных формирований Украины. На сей раз 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили наличие американских взрывателей. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критически важная инфраструктура не была повреждена.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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