В Турции заявили о снижении напряженности на ЗАЭС в случае визита МАГАТЭ
Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) может способствовать снижению напряженности. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN 24 августа.
«В скором времени может появиться возможность посещения МАГАТЭ Запорожской АЭС на Украине. Мы верим, что визит на некоторое время остановит напряженность. Никто, включая Россию, не хочет ядерной катастрофы. Мы призываем международные делегации обеспечить безопасность АЭС», — приводит его слова турецкий телеканал ТРТ.
23 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал безответственными призывы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки ЗАЭС. Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.
В этот же день Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков. Постпред Небензя добавил, что за последние две недели ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала, и подчеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие миссии МАГАТЭ для посещения АЭС.
Также 23 августа стало известно, что в случае успешных переговоров с Россией и Украиной МАГАТЭ может посетить ЗАЭС через несколько дней. Об этом рассказал директор агентства Рафаэль Гросси.
Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.
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