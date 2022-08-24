Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела территории ЗАЭС

Последствия прилета американского гаубичного снаряда на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в среду, 24 августа.

«Угроза постоянная, потому что бьют по площади, если повредят критически важное оборудование, то придется расхолаживать реактор, а это не очень хорошо, сами понимаете», — рассказал специалист войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Сергей.

Он также сообщил, что сейчас радиационный фон на АЭС и прилегающих территориях находится в норме, и войска РХБЗ мониторят химическую и биологическую обстановку.

Если в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на станции возникнет ЧС, отряд ликвидации последствий и аварийные бригады станции готовы локализовать радиационное или химическое загрязнение.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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