Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России начали тестировать начисление зарплат через СБП
Происшествия
Три судна в районе Сахалина сорвало с якоря
Экономика
На летних верандах предложили разрешить продажу алкоголя
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 24 августа
Общество
Число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз
Общество
В Рязанской области сообщили о приостановке распространения огня на юг и запад региона
Экономика
Айфоны последней модели подешевели на 30%
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на россиян на Кипре
Мир
Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса
Мир
В Латвии осудили снос памятника Освободителям Риги
Мир
В ДНР начали новый этап реконструкции мемориала Саур-Могила
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела территории ЗАЭС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствия прилета американского гаубичного снаряда на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в среду, 24 августа.

«Угроза постоянная, потому что бьют по площади, если повредят критически важное оборудование, то придется расхолаживать реактор, а это не очень хорошо, сами понимаете», — рассказал специалист войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Сергей.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

Он также сообщил, что сейчас радиационный фон на АЭС и прилегающих территориях находится в норме, и войска РХБЗ мониторят химическую и биологическую обстановку.

Если в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на станции возникнет ЧС, отряд ликвидации последствий и аварийные бригады станции готовы локализовать радиационное или химическое загрязнение.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022