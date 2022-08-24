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В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может приехать на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в начале сентября. Об этом 24 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Василий Рогов.

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«Уже перешли в рабочий формат отношений «Росатома» и МАГАТЭ. Поэтому есть надежда, что через неделю, в первых числах сентября, мы действительно увидим миссию на АЭС», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, миссии МАГАТЭ будет обеспечен высший уровень безопасности во время ее визита на электростанцию.

Ранее в этот день в пресс-службе МАГАТЭ заявили, что пока не могут назвать дату приезда делегации на ЗАЭС. При этом в организации заверили, что ведут консультации по скорейшему приезду на объект.

24 августа официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может способствовать снижению напряженности.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными призывы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки ЗАЭС.

Небензя также сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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