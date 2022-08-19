«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»

Поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Об этом 19 августа заявили в «Газпроме».

«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», — говорится в Telegram-канале «Газпрома».

Отмечается, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

На фоне новости о предстоящей временной полной остановке поставки газа по «Северному потоку» спотовая цена газа в Европе взлетела выше $2700 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в этот день появилась информация о приходе высокопоставленных политиков правящей партии Германии к выводу о необходимости проведения газовых переговоров с Россией. Зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки в целом выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. Сотрудники агентства после анализа данных пришли к выводу, что при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не может вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.