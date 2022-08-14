МИД РФ заявил о возможности для МАГАТЭ назвать виновных в обстреле ЗАЭС

Посещение миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Запорожской атомной электростанции позволит организации назвать виновных в обстреле станции. Такое заявление 14 августа сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Агентство воздерживается от того, чтобы называть виновную сторону, в том числе в силу того, что своих представителей на Запорожской АЭС МАГАТЭ не имеет. Возможно, в ходе миссии в этом плане что-то изменится в лучшую сторону, поскольку эксперты организации, его руководители смогут увидеть, что реально происходит на ЗАЭС», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Ульянов отметил, что Россия на постоянной основе предоставляет агентству сведения информацию о положении дел на станции и угрозах ее безопасности. Так, в июле агентству была отправлена информация об атаке на станцию украинских дронов-камикадзе и ее обстрелах из ракетной артиллерии в августе.

Данная информация принимается МАГАТЭ к сведению и воспринимается очень серьезно, подчеркнул дипломат. Особую обеспокоенность состояние безопасности ЗАЭС вызывает у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которая в последнее время стала «алармистской».

«Гросси регулярно подчеркивает, что обстрелы станции чреваты серьезными аварийными ситуациями», — подытожил Ульянов.

В той же беседе Ульянов рассказал о том, что департамент безопасности секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС и призвал власти Украины прекратить обстрелы станции.

13 августа украинские националисты в очередной раз обстреляли ЗАЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции. Обстрел, как указал глава администрации области Владимир Рогов, был тщательно спланирован режимом украинского президента Владимира Зеленского.

В день заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС, 11 августа, украинские националисты дважды обстреляли атомную электростанцию и прилегающую к ней территорию. До этого, 7 августа, в результате обстрела объекта из реактивной системы залпового огня «Град» со стороны Украины были повреждены административные постройки в районе сухого хранилища. Атаки радикалов, как правило, ведутся с применением тяжелой артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

При этом на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Россия не использует ядерные объекты на Украине в военных целях. Запорожская АЭС была взята под охрану российской стороны по той причине, что объект относится к категории гражданской инфраструктуры и на постоянной основе подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. Он также указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима, и предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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