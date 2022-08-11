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США заявили о нежелании навредить российскому народу визовыми санкциями

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Фото: REUTERS/Ken Cedeno
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США не желают наносить вред российскому народу. Так, 11 августа заместитель руководителя пресс-службы американского госдепартамента Ведант Пател ответил в ходе брифинга на вопрос о возможности введения визовых санкций против РФ.

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«Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет», — цитирует его ТАСС.

Ранее, в четверг, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

В тот же день в Госдепе США сообщили, что граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, поскольку в США нет ограничений на выдачу виз россиянам.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

В Ростуризме заявили в свою очередь, что рассчитывают на то, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.

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