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На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в Евросоюз (ЕС). В кабинете министров Германии 10 августа сообщили, что Берлин принял информацию к сведению, однако воздержался от комментариев.

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«Он (проект. — Ред.) внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее, 9 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чушью на грани национализма» призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить российским гражданам въезжать в ЕС. По ее мнению, европейцам нужно определиться, «за какой мир и за какую Европу» они выступают. Кроме того, Захарова напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться.

Британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, в свою очередь, сообщила, что члены ЕС не поддержали инициативу Каллас о запрете выдачи виз российским туристам, обосновав это тем, что россияне, которые не поддерживают проведение специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, «тоже должны иметь возможность путешествовать».

Ранее, 8 августа, глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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