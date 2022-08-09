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Премьер Эстонии назвала посещение ЕС привилегией, а не правом человека

Премьер Эстонии Каллас назвала посещение ЕС привилегией, а не правом человека
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Фото: TASS/Zuma/Wiktor Dabkowski
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Необходимо прекратить выдавать туристические визы россиянам для въезда в Евросоюз. Об этом 9 августа заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас.

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«Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в Twitter.

Каллас обратила внимание, что страны шенгенской зоны выдают россиянами визы, несмотря на закрытое авиасообщение с Россией. В итоге основное бремя по въезду россиян несут Латвия, Эстония и Финляндия, добавила политик.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — заключила она.

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация.

4 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз, сообщал телеканал «Звезда». 30 июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам, поскольку организация, по его словам, должна считать Россию спонсором терроризма.

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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