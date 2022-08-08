В Финляндии выступили за ограничение туризма из РФ

Глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации на Украине. Об этом премьер заявила в интервью финской телекомпании Yle.

Политик считает «неправильным, что россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы», пока на Украине проводится российская спецоперация.

По словам Марин, в правительстве страны обсуждается вопрос об ограничении туризма из РФ. Финский премьер ожидает, что министерство иностранных дел найдет способ снизить поток российских туристов. Сейчас въехать в Финляндию может обладатель визы любой страны Шенгенского соглашения.

Также политик считает необходимым продолжить обсуждение этого вопроса в Евросовете.

«Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. — подчеркнула Марин. — Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен».

Ранее 8 августа с предложение об ограничении транзитного туризма для россиян в Европу выступил глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.

4 августа сообщалось, что почти 60% опрошенных жителей Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам РФ.

28 июля стало известно, что финские власти рассматривают ряд мер по ограничению выдачи виз россиянам. Первый вариант подразумевает полное прекращение выдачи виз, второй — попробовать снизить количество принимаемых заявлений или запретить пересекать границу пассажирам из России.

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.