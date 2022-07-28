МИД Финляндии предложил меры по ограничению туризма из России

Финляндия рассматривает вопрос об ограничении выдачи виз гражданам России на фоне проводимой специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Глава консульского отдела финского министерства иностранных дел Юсси Таннер предложил шесть вариантов решения, передал 27 июля телеканал Yle.

Так, первый вариант предусматривает полное прекращение выдачи виз, но это противоречит законам Евросоюза и шенгенского пространства. Другой вариант — попробовать ограничить количество принимаемых заявлений, однако в России около 100 тыс. многолетних многоразовых документов.

Незаконным наравне с запретом на выдачу будет считаться аннулирование этих 100 тыс. виз. Согласно идее министра, можно было бы разрешить въезд в страну только по веской причине родственникам финских резидентов. К таким причинам относятся лечение и прочее.

Также Таннер предложил закрыть границу для пассажирских перевозок, однако, по его мнению, едва ли это положительно воспримут как европейские граждане, так и политики.

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

Ранее в среду замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что перспектив нормализации отношений России и Финляндии в условиях санкционных действий Хельсинки не просматривается. Дипломат подчеркнул, что разрушение связей с Финляндией происходит на фоне ее превращения в «малую» страну НАТО «со всеми вытекающими из этого факта последствиями».

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных и обращения ДНР и ЛНР за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».