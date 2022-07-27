МИД РФ оценил шансы нормализации отношений России и Финляндии

Перспектив нормализации отношений России и Финляндии в условиях санкционных действий Хельсинки не просматривается. Об этом заявил в среду, 27 июля, замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Перспективы нормализации отношений в условиях безоглядного следования Хельсинки текущей политике коллективного Запада не просматриваются», — сказал он на брифинге в министерстве.

Дипломат подчеркнул, что разрушение выстраиваемых десятилетиями связей с Финляндией происходит на фоне ее превращения в «малую» страну НАТО «со всеми вытекающими из этого факта последствиями».

В Финляндии, в свою очередь, выразили надежду, что доверие в отношениях с Россией будет восстановлено, пишет «Газета.Ru».

Как отметил в начале июля глава МИД республики Пекка Хаависто, проблема в отношениях между двумя странами — исчезновение доверия к России после начала специальной военной операции (СВО). Однако, по его словам, политические разногласия не должны мешать общению между людьми, разделенными границей. Хаависто также напомнил, что финское посольство продолжает работать в Москве, а на границе между Россией и Финляндией «царит спокойствие».

Ранее в июле сообщалось, что более 140 компаний из Финляндии решили сократить свой бизнес в России.

Финляндия, как и ряд других стран, ввела санкции против РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса. Всего страны Евросоюза (ЕС) приняли семь пакетов санкций в отношении Москвы.

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