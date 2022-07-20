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Более 140 финских компаний сократили бизнес в России

Торгпред РФ Логинов: за последние месяцы более 140 финских компаний сократили бизнес в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последние месяцы сократить свой бизнес на территории России решили более 140 компаний из Финляндии. Об этом 20 июля рассказал торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.

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«За последние месяцы, по нашей оценке, более 140 финских компаний решили в той или иной мере сократить свою деятельность в России. Какие-то из них уже продали активы (Valio, Paulig, YIT, SOK, Fazer, Raiso, Ponsse, Hesburger, Atria) или передали их в управление местному менеджменту (Stora Enso, Kone, MIF), некоторые выставили на продажу (Kiilto, Nokian Tyres, Fortum)», — приводит его слова «РИА Новости».

Так, уточнил Логинов, ряд предприятий в сфере услуг остановили работу своих офисов в Москве и Санкт-Петербурге, контрактное производство прекращают производители оборудования.

18 июля сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ. Позже стало известно, что компания с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи оставшихся товаров.

Как заявил владелец бренда I Am Studio Олег Воронин в беседе с «Известиями», в России нет альтернативы уходящей сети магазинов H&M, ее площади могут быть заняты брендами из Китая или Турции. Бренду придется договариваться с торговыми центрами, чтобы продлить свои контракты на тот период, пока компания будет искать подходящего покупателя, предположил он.

Двумя днями ранее сообщалось, что IKEA пока не намерена продавать свои торговые точки в России. При этом позже стало известно, что ритейлер ограничил время онлайн-покупок на период распродажи в России до 10–15 минут.

Ранее, 28 июня, финский производитель шин Nokian Tyres заявил о контролируемом уходе с российского рынка. В компании отметили, что соответствующее решение принято в связи с невозможностью продолжать работу на фоне ужесточения санкций против РФ.

В мае компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка. Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, сделка по покупке российского бизнеса сети кофеен Starbucks находится в завершающей стадии.

Ряд иностранных брендов приостановил поставки автомобилей и комплектующих в Россию в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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