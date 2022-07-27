МИД предупредил об ответе в случае прекращения выдачи Финляндией виз россиянам

Возможное прекращение выдачи Финляндией виз россиянам станет откровенно дискриминационной политической мерой, Москва ответит на данные действия. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Примечательно, что такая дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод», — отметила высокопоставленный дипломат в комментарии на сайте МИД РФ.

Он подчеркнула, что финские политики не скрывают, что мотивом их идеи стали «бесплодные попытки сильнее «наказать» Россию и ее граждан».

«Ни о каких угрозах безопасности Финляндии или здоровью граждан инициаторы запрета не вспоминают», — обратила она внимание.

В Москве обеспокоены легкостью, с которой Хельсинки забыл о международных обязательствах способствовать взаимным поездкам и контактам граждан, экономических интересах собственных предпринимателей.

«Такие действия в конечном итоге ведут к возвращению разделительных линий в Европе и, как следствие, к росту напряженности. Или это вступительный взнос в НАТО?» — поинтересовалась она.

Как заключила Захарова, в случае прекращения выдачи туристических шенгенских виз россиянам Москва оставляет за собой право на ответ.

Ранее в среду замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что перспектив нормализации отношений России и Финляндии в условиях санкционных действий Хельсинки не просматривается. Дипломат подчеркнул, что разрушение связей с Финляндией происходит на фоне ее превращения в «малую» страну НАТО «со всеми вытекающими из этого факта последствиями».

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных и обращения ДНР и ЛНР за помощью к РФ.

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