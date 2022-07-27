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МИД предупредил об ответе в случае прекращения выдачи Финляндией виз россиянам

Захарова: Россия примет ответные меры, если Финляндия прекратит выдачу виз россиянам
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Фото: TASS/URA.RU/Екатерина Сычкова
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Возможное прекращение выдачи Финляндией виз россиянам станет откровенно дискриминационной политической мерой, Москва ответит на данные действия. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Примечательно, что такая дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод», — отметила высокопоставленный дипломат в комментарии на сайте МИД РФ.

Он подчеркнула, что финские политики не скрывают, что мотивом их идеи стали «бесплодные попытки сильнее «наказать» Россию и ее граждан».

«Ни о каких угрозах безопасности Финляндии или здоровью граждан инициаторы запрета не вспоминают», — обратила она внимание.

В Москве обеспокоены легкостью, с которой Хельсинки забыл о международных обязательствах способствовать взаимным поездкам и контактам граждан, экономических интересах собственных предпринимателей.

«Такие действия в конечном итоге ведут к возвращению разделительных линий в Европе и, как следствие, к росту напряженности. Или это вступительный взнос в НАТО?» — поинтересовалась она.

Как заключила Захарова, в случае прекращения выдачи туристических шенгенских виз россиянам Москва оставляет за собой право на ответ.

Ранее в среду замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что перспектив нормализации отношений России и Финляндии в условиях санкционных действий Хельсинки не просматривается. Дипломат подчеркнул, что разрушение связей с Финляндией происходит на фоне ее превращения в «малую» страну НАТО «со всеми вытекающими из этого факта последствиями».

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных и обращения ДНР и ЛНР за помощью к РФ.

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