Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян

Финляндия собирается ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства. Транзитный туризм стал популярен среди граждан РФ по причине отмены прямого авиасообщения между Россией и странами Европейского союза. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — подчеркнул он в интервью телекомпании Yle.

По мнению финского МИДа, «некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам». Дипломат назвал отказ в предоставлении новых виз заявителям, которые использовали ранее выданные Финляндией документы исключительно для транзита в третью страну, ответной мерой.

Помимо этого министерство иностранных дел Финляндии начало урезать число туристических виз.

Таннер указал также на вероятность увеличения срока рассмотрения визовых заявлений.

4 августа стало известно, что больше половины опрошенных жителей Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам. 58% респондентов проголосовали за принятие такой меры, 24% — против, а 18% не определились.

Накануне финский МИД призвал магазины страны проверять паспорт покупателя при продаже, отказывая таким образом россиянам в покупке товаров, попавших под санкции. В сообщении уточнялось, что речь идет про те товары, которые россияне собираются ввозить в Россию.

28 июля стало известно, что в Финляндии рассматривают несколько вариантов ограничения выдачи виз гражданам России. Первый вариант предусматривает полное прекращение выдачи виз, другой вариант — попробовать ограничить количество принимаемых заявлений или закрыть границу для пассажирских перевозок.

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.