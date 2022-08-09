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Захарова назвала чушью идею премьер-министра Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
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Захарова назвала чушью идею премьер-министра Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

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Фото: Global Look press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить россиянам въезд на территорию Европы является «чушью на грани национализма», и объянила, почему свобода передвижения является правом, а не привилегией. Об этом она написала 9 августа в своем Telegram-канале.

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«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны – члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в правительстве», — указала она.

Захарова также напомнила, что государства – участники ОБСЕ приняли обязательство «полностью уважать право каждого на свободу передвижения и местожительства в пределах границ каждого государства» и право «покидать любую страну». Кроме того, она напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

«Свобода передвижения четко прописана в международном праве в области прав человека. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) устанавливает право каждого на свободу передвижения в пределах государства, покидать любую и возвращаться в свою страну. В Замечании общего порядка № 34 подчеркивается, что указанные положения пакта защищают права всех жителей государства, в том числе иностранцев», — резюмировала Захарова.

Ранее, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза (ЕС) не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться.

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

В конце июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Ведомство фиксирует подобные призывы из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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