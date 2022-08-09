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Визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз

В ЕК заявили, что кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Визовый кодекс Евросоюза (ЕС) не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться. Об этом 9 августа сказала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер, отвечая на вопрос о призывах отдельных стран ЕС прекратить выдавать краткосрочные визы гражданам России.

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«Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — сказала она на брифинге.

Однако страны-члены ЕС могут самостоятельно изучать вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации, добавила Хиппер.

Ранее в этот день премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека», пишет Lenta.ru.

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса, пишут «Аргументы и факты».

В конце июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Ведомство фиксирует подобные призывы из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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