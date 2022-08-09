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В ЕС не поддерживают идею прекратить выдачу виз россиянам

Financial Times: в ЕС не поддержали идею прекращения выдачи виз туристам из РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Члены Евросоюза (ЕС) не поддержали инициативу премьер-министра Эстонии Каи Каллас о запрете выдачи виз российским туристам, передает во вторник, 9 июля, британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

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«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» — заявил представитель организации во время своего обращения к премьеру Эстонии.

По его словам, те россияне, кто не поддерживает проведение специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, «тоже должны иметь возможность путешествовать».

Ранее, во вторник, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что заявления премьер-министра Эстонии о том, что посещение стран Европы является для россиян привилегией, а не правом, являются «нацистской хренью».

Каллас написала на своей странице в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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