Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о посещении ЕС россиянами

Заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение стран Европы является для россиян привилегией, а не правом, являются «нацистской хренью». Так по данному вопросу во вторник, 9 августа, высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — написал член Совбеза РФ на своей странице «ВКонтакте».

Ранее в этот же день глава правительства Эстонии Кая Каллас написала на своей странице в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Премьер обратила внимание, что страны шенгенской зоны выдают россиянами визы, несмотря на закрытое авиасообщение с Россией. В итоге основное бремя по въезду россиян несут Латвия, Эстония и Финляндия, добавила политик.

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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