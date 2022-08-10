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В Госдепе указали на отсутствие в США ограничений на выдачу виз россиянам

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Фото: ТАСС/URA.RU/Игорь Меркулов
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Граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, поскольку в США нет ограничений на выдачу виз россиянам. Так прокомментировали в Госдепе 10 августа призыв Киева к странам Группы семи (G7) запретить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ.

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«Россияне <...> на самом деле могут отправиться в любое посольство [США] в мире, чтобы подать заявление [на получение визы]. Это происходит каждый день», — заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт на брифинге.

При этом она напомнила, что в посольстве США в Москве выдача виз в настоящий момент не осуществляется.

Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза (ЕС) и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

Тогда же стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз (ЕС) примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

Как сообщили в кабинете министров Германии, Берлин принял информацию об обсуждении вопроса выдачи виз россиянам к сведению, однако воздержался от комментариев. Представитель кабмина Штеффен Хебештрайт также не ответил, какую позицию на этот счет разделяет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве рассчитывают, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас также написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение Каллас — это «чушь на грани национализма».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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