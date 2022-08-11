Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами

Таллин принял решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны. При этом предусматривается ряд исключений, заявил в четверг, 11 июля, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию», — заявил министр.

Ранее, 11 августа, Латвия признала РФ страной, поддерживающей терроризм, и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам. После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера. Правительство Латвии запретило выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Тогда заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

29 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит Евросоюзу закрыть гражданам России въезд в страны сообщества ЕС. Он отметил, что план общеевропейских ограничений для россиян Эстония предоставит в конце августа.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.