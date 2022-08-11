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Сейм Латвии призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам

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Фото: Global Look Press/imago images.de
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Парламент Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам из-за спецоперации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, которое сейм принял в четверг, 11 августа.

В тексте отмечается, что латвийские депутаты осуждают спецоперацию Москвы, которая проводится при поддержке Минска.

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«Парламентарии (…) призывают евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России, в том числе члены Евросоюза должны немедленно прекратить туризм и ограничить выдачу въездных виз для граждан России и Белоруссии», — следует из заявления сейма.

Также в нем Россию называют страной, спонсирующей и поддерживающей терроризм на протяжении многих лет. После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера.

5 августа посольство Латвии в своем Twitter объявило о приостановке выдачи виз российским гражданам. Однако 9 августа посольство России в Латвии заявило, что не получало соответствующего официального уведомления от Риги.

Также 9 августа депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложили рассмотреть возможность не продлевать временные виды на жительство россиянам и белорусам.

Аналогичные призывы звучат и из других европейских стран. В их числе Эстония, Финляндия и Чехия.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). 24 февраля Россия объявила о начале спецоперации по защите населения Донбасса из-за обострившейся ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщали об обстрелах со стороны украинских войск и объявили эвакуацию мирного населения в РФ.

На этом фоне западные страны начали вводить новые санкции против Москвы. На сегодняшний день Евросоюз уже принял семь пакетов антироссийских санкций. Ограничения затрагивают как отдельные компании и физические лица, так и целые сектора российской экономики. В числе прочего они предусматривают частичное эмбарго на российскую нефть.

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