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В Москве предупредили Ригу о возможном ответе экономического характера

Сенатор Цеков предупредил Ригу об ответе экономического характера после признания России «спонсором терроризма»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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После объявления России Латвией страной, якобы поддерживающей терроризм, российская сторона может принять ответные меры экономического характера. Об этом 11 августа заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

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По его словам, меры могут быть для Риги болезненными.

«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные. <…> Такое решение сейма Латвии просто выходит за все рамки», — сказал он «РИА Новости».

Он уточнил, речь может также идти о запрете транзита грузов по территории России.

Ранее в этот день стало известно, что сейм Латвии объявил РФ страной — спонсором терроризма. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что РФ якобы в течение нескольких лет «поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами».

Кроме того, депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Газета Politico 28 июля написала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Соединенные Штаты могут объявить РФ «спонсором терроризма».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 августа заявила, что если американская сторона примет такое решение, то это может повлечь за собой разрыв дипотношений с РФ.

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