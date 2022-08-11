В Москве предупредили Ригу о возможном ответе экономического характера

После объявления России Латвией страной, якобы поддерживающей терроризм, российская сторона может принять ответные меры экономического характера. Об этом 11 августа заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

По его словам, меры могут быть для Риги болезненными.

«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные. <…> Такое решение сейма Латвии просто выходит за все рамки», — сказал он «РИА Новости».

Он уточнил, речь может также идти о запрете транзита грузов по территории России.

Ранее в этот день стало известно, что сейм Латвии объявил РФ страной — спонсором терроризма. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что РФ якобы в течение нескольких лет «поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами».

Кроме того, депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Газета Politico 28 июля написала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Соединенные Штаты могут объявить РФ «спонсором терроризма».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 августа заявила, что если американская сторона примет такое решение, то это может повлечь за собой разрыв дипотношений с РФ.