В МИД РФ допустили разрыв дипотношений с США

Если американские законодатели объявят Россию страной-спонсором терроризма, это может повлечь за собой разрыв дипотношений с США, заявила 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она предположила, что подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах.

«Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее, 27 июля, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп США рассматривает вопрос объявления РФ страной, которая якобы «спонсирует терроризм». По словам дипломата, ведомство изучает вопрос соответствия данного решения критериям, ранее объявленным конгрессом США.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что в США пытаются придать России такой статус, потому что антироссийские санкции не могут достигнуть результата. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» 21 июля отметил, что резолюция США — это попытка демонизировать РФ. По словам политика, в мире давно сложилось устойчивое мнение, что именно американцы спонсируют террористические организации по всему миру. Помимо этого, Цеков напомнил об Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и множестве других государств, в дела которых вмешивались США.

До этого, 21 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения стран.

В настоящее время такое определение присвоено Кубе, Северной Корее, Ирану, Сирии.

6 июня американский посол в РФ Джон Салливан сказал, что полный разрыв двусторонних отношений между Россией и США невозможен. Напротив, дипломат акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт.