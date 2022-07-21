Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о маниакальной приверженности ЕС санкциям
Мир
Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Экономика
H&M распродаст товары в России по полной цене
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
На Землю обрушится новая геомагнитная буря
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
Около 30% жителей освобожденной части Харьковской области хотят гражданство РФ
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву
Мир
Совет ЕС снял запрет на поставки в РФ ряда товаров для авиаотрасли

В Госдуме объяснили желание США дать России статус страны-террориста

Депутат Чепа: США хотят дать России статус страны-террориста из-за неработающих санкций
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские санкции не могут достигнуть результата, поэтому США и пытаются придать России статус страны-террориста. Такое заявление в четверг, 21 июля, сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Обыкновенный терроризм: отряды теробороны наводят ужас на жителей Украины
Уголовники с оружием убивают и мародерствуют

«Они не знают уже, что придумать, санкции не достигают результатов, которых они ожидают. Вот и пытаются таким образом осложнить отношения России со всеми странами», — сказал Чепа «РИА Новости».

Ранее в этот день спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгресс может признать Россию спонсором терроризма. Об этом Пелоси рассказала государственному секретарю США Энтони Блинкену. Такой статус предполагает в том числе ограничение иностранной помощи, пересмотр экономических взаимоотношений, установление контроля над экспортом товаров двойного назначения.

Позднее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно.

Он отметил, что Кремль очень негативно оценивает последствия такого шага. Тут же он отметил, что, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и США. По его словам, отношения двух стран и так находятся в незавидном положении.

Блинкен 27 апреля уже отмечал, что американская администрация рассматривает возможность внесения РФ в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации с Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский 15 апреля попросил главу Белого дома Джо Байдена добавить Россию в такой перечень.

19 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные возможные решения пропагандистским ходом. Она подчеркнула, что «это нужно для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона, а что это означать будет, они рассуждать не будут».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022