В Госдуме объяснили желание США дать России статус страны-террориста

Антироссийские санкции не могут достигнуть результата, поэтому США и пытаются придать России статус страны-террориста. Такое заявление в четверг, 21 июля, сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Они не знают уже, что придумать, санкции не достигают результатов, которых они ожидают. Вот и пытаются таким образом осложнить отношения России со всеми странами», — сказал Чепа «РИА Новости».

Ранее в этот день спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что конгресс может признать Россию спонсором терроризма. Об этом Пелоси рассказала государственному секретарю США Энтони Блинкену. Такой статус предполагает в том числе ограничение иностранной помощи, пересмотр экономических взаимоотношений, установление контроля над экспортом товаров двойного назначения.

Позднее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно.

Он отметил, что Кремль очень негативно оценивает последствия такого шага. Тут же он отметил, что, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и США. По его словам, отношения двух стран и так находятся в незавидном положении.

Блинкен 27 апреля уже отмечал, что американская администрация рассматривает возможность внесения РФ в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации с Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский 15 апреля попросил главу Белого дома Джо Байдена добавить Россию в такой перечень.

19 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные возможные решения пропагандистским ходом. Она подчеркнула, что «это нужно для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона, а что это означать будет, они рассуждать не будут».