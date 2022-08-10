Реклама
Прямой эфир
Экономика
Словацкий оператор исключил восстановление поставок нефти по «Дружбе» в Чехию
Общество
Задержанного после драки в Мурино бойца MMA Тарасова отпустили из зала суда
Мир
Пелоси заявила о поддержке США статуса-кво в вопросе Тайваня
Мир
Оборонные предприятия Дании намерены сотрудничать с «Укроборонпромом»
Мир
Индонезия готова провести встречу Путина и Зеленского на саммите G20
Спорт
Хоккеист Воробьев признался в даче взятки за военный билет
Общество
Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Мир
Берн и Киев обсудили представление Швейцарией интересов Украины в РФ
Мир
В МИД России призвали к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта
Общество
Пожар в «Леруа Мерлен» на юге Москвы ликвидирован
Мир
Evraz продаст свой Североамериканский дивизион
Общество
В центре Москвы спасли краснокнижного черного коршуна
Сюжет:

Глава МИД Чехии поддержал предложение о запрете шенгенских виз для россиян

0
Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддерживает обсуждаемое в Евросоюзе (ЕС) предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом 10 августа сообщает агентство СТК.

Зона некомфорта: сможет ли Евросоюз отменить шенгенские визы для россиян
И что означают заявления Финляндии о планах снизить выдачу въездных документов гражданам РФ

«Приостановка выдачи [шенгенских] виз гражданам РФ государствами — членами ЕС могло бы стать очередной эффективной санкцией», — заявил Липавский.

Он подчеркнул, что в период спецоперации России «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».

Министр напомнил, что Чехия одной из первых среди стан ЕС приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии. Исключения сделаны только для людей, которым визы могут быть выданы по гуманитарным соображениям, среди которых — преследования со стороны властей.

10 августа предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как сообщили в правительстве Германии, Берлин принял информацию к сведению, но от комментариев воздержится.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что это противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

Днем ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022