Глава МИД Чехии поддержал предложение о запрете шенгенских виз для россиян

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддерживает обсуждаемое в Евросоюзе (ЕС) предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом 10 августа сообщает агентство СТК.

«Приостановка выдачи [шенгенских] виз гражданам РФ государствами — членами ЕС могло бы стать очередной эффективной санкцией», — заявил Липавский.

Он подчеркнул, что в период спецоперации России «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».

Министр напомнил, что Чехия одной из первых среди стан ЕС приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии. Исключения сделаны только для людей, которым визы могут быть выданы по гуманитарным соображениям, среди которых — преследования со стороны властей.

10 августа предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как сообщили в правительстве Германии, Берлин принял информацию к сведению, но от комментариев воздержится.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что это противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

Днем ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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