В Совфеде назвали дискриминацией инициативу Евросоюза лишать россиян виз

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что намерение прекратить выдачу гражданам России шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Об этом он в среду, 10 августа, написал в своем Telegram-канале.

«Инициатива лишить всех граждан России права на получение визы противоречит нормативным актам Европейского союза, международным обязательствам ЕС в сфере прав человека, а также представляет собой не что иное, как дискриминацию по признаку принадлежности к национальности», — отметил Косачев.

Ранее предложение о запрете выдачи виз россиянам прокомментировал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

«Я думаю, что понимание того, что ошибок было много, удержит ЕС от принятия решения. На самом деле это предложение о лишении граждан России получать визы в Шенгенскую зону поступило от меньшинства стран — стран восточной Европы, Польши — они всегда поддерживают самые вздорные решения в отношении России», — подчеркнул он.

10 августа предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявили в правительстве Германии, Берлин принял информацию к сведению, но от комментариев воздержится.

Днем ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.



В этот же день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться.

Ранее, 8 августа, глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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