В Совфеде оценили вероятность запрета на въезд в страны ЕС для россиян

Если Евросоюз (ЕС) примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС. Такое мнение в среду, 10 августа, в беседе с «Известиями» выразил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Как отметил политик, Евросоюз уже наделал много ошибок и сейчас начинает это понимать. Так, ошибкой стало введение санкций против России, из-за которых по большей части страдает сам ЕС.

«Я думаю, что понимание того, что ошибок было много, удержит ЕС от принятия решения. На самом деле это предложение о лишении граждан России получать визы в Шенгенскую зону поступило от меньшинства стран Восточной Европы, Польши — они всегда поддерживают самые вздорные решения в отношении России», — подчеркнул он.

Цеков выразил надежду, что страны сообщества не примут такого решения, однако если это все-таки произойдет, Россия от этого не сильно пострадает с экономической точки зрения. При этом с точки зрения международного права такое решение будет означать запрет на свободу передвижения, необоснованное ограничение на посещение стран по национальному признаку.

«Я все-таки надеюсь, что Евросоюз не примет это решение, а если примет, то продемонстрирует свою глупость, которая становится преобладающим явлением. Евросоюз идет на поводу у меньшинства, которое навязывает большинству повестку дня», — подчеркнул сенатор.

10 августа предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как сообщили в кабинете министров Германии, Берлин принял информацию к сведению, однако воздержался от комментариев.

Днем ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала на своей странице в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии. Она отметила, что европейцам нужно определиться, «за какой мир и за какую Европу» они выступают. Кроме того, Захарова напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.



В этот же день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться.

Ранее, 8 августа, глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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