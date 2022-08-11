Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз

Призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз являются открытыми проявлениями шовинизма. Об этом 11 августа на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Мы уже комментировали данные провокационные заявления. Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно», — сказал он.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

Тогда же стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве рассчитывают, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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