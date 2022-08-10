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Ростуризм призвал ЕС не принимать опрометчивых решений в отношении туристов из РФ

Глава Ростуризма Догузова: Европа может потерять больше от запрета на въезд россиян
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Sonja Jordan
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Ростуризм рассчитывает, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения. Об этом 10 августа в своем Telegram-канале написала глава ведомства Зарина Догузова.

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Комментируя заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы, так как «посещение Европы — это привилегия, а не право человека», Догузова напомнила, что свобода передвижения и путешествия — одно из основных прав человека вне зависимости от страны посещения.

«А еще [хочу] напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что еще вопрос: кто потеряет больше от такого решения», — добавила глава Ростуризма.

Она выразила уверенность, что любой здравомыслящий человек выступает против ограничений подобного рода и большинство европейских коллег не примут опрометчивых решений.

Также Догузова добавила, что Россия будет работать со всеми странами, готовыми развивать с Москвой двусторонние туристические связи.

9 августа Кая Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение Каллас — это «чушь на грани национализма».

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза (ЕС) не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз.

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса. 28 июля стало известно, что финские власти рассматривают ряд мер по ограничению выдачи виз россиянам.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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