Глава МИД Украины Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза (ЕС) и G7 прекратить выдачу виз гражданам России.

«Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам. Россияне подавляющим большинством поддерживают <спецоперацию по защите мирного населения Донбасса>. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их», — написал он в Twitter.

Ранее в среду стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в свою очередь, что ведомство рассчитывает на то, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов. В противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения, указала Догузова.

9 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чушью на грани национализма» призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить российским гражданам въезжать в ЕС.

По ее мнению, европейцам нужно определиться, «за какой мир и за какую Европу» они выступают. Дипломат также напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

В тот же день и президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».