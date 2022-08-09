Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для всех россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Об этом он заявил в интервью The Washington Post в понедельник, 8 августа.

По его мнению, «самые важные санкции — закрыть границы» для путешественников из России, добавив, что «русские отбирают чужую землю». Он высказал мнение, что россияне должны «жить в своем собственном мире».

Кроме того, Зеленский также считает, что подобные меры должны касаться и тех, кто покинул страну.

«Какими бы россияне не были… отправьте их в Россию», — сказал он.

Зеленский указал, что введенные против России санкции «слабые» по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.

30 июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам, поскольку организация, по его словам, должна считать Россию спонсором терроризма.

Однако в Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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