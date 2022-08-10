Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
Власти ФРГ предупредили о росте налогов для более половины населения
Мир
Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС Украине

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать» контроль над Запорожской АЭС Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД ФРГ.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

«В этом контексте мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации. Украинский персонал, эксплуатирующий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления. Опасность для региона представляет собой продолжающийся контроль России над заводом», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что главы МИД стран G7 обеспокоены увеличивающимся риском возможных происшествий и аварий, а также возникающими сложностями для работы МАГАТЭ по контролю за мирной ядерной деятельностью Украины.

«На этом фоне мы подчеркиваем важность содействия миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ​​для решения проблем ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий при соблюдении полного суверенитета Украины над ее территорией и инфраструктурой», — указано в пресс-релизе.

Ранее, 8 августа, хорватское издание Advance опубликовало статью, в которой задалось вопросом о причинах отказа Украины допустить делегацию МАГАТЭ до расследования обстоятельств неоднократных обстрелов Запорожской АЭС. Издание убеждено, что при условии, что инициатива исходила от российской стороны, согласие Киева автоматически становится признанием контроля территории Запорожской АЭС противником. Украинский лидер Владимир Зеленский «не созрел для таких признаний», считают хорватские журналисты.

Ранее, 8 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду от лица организации, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся. В таком случае МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию. Возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС выразил желание глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, военные действия там «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

9 августа МИД РФ заявил, что Россия на фоне новых атак Киева на ЗАЭС готова оказать максимальную помощь в организации поездки туда миссии МАГАТЭ, которая была в последний момент сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

В ночь на 7 августа украинские боевики снова обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022