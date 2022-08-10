Страны G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать» контроль над Запорожской АЭС Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД ФРГ.

«В этом контексте мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации. Украинский персонал, эксплуатирующий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления. Опасность для региона представляет собой продолжающийся контроль России над заводом», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что главы МИД стран G7 обеспокоены увеличивающимся риском возможных происшествий и аварий, а также возникающими сложностями для работы МАГАТЭ по контролю за мирной ядерной деятельностью Украины.

«На этом фоне мы подчеркиваем важность содействия миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ​​для решения проблем ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий при соблюдении полного суверенитета Украины над ее территорией и инфраструктурой», — указано в пресс-релизе.

Ранее, 8 августа, хорватское издание Advance опубликовало статью, в которой задалось вопросом о причинах отказа Украины допустить делегацию МАГАТЭ до расследования обстоятельств неоднократных обстрелов Запорожской АЭС. Издание убеждено, что при условии, что инициатива исходила от российской стороны, согласие Киева автоматически становится признанием контроля территории Запорожской АЭС противником. Украинский лидер Владимир Зеленский «не созрел для таких признаний», считают хорватские журналисты.

Ранее, 8 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду от лица организации, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся. В таком случае МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию. Возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС выразил желание глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, военные действия там «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

9 августа МИД РФ заявил, что Россия на фоне новых атак Киева на ЗАЭС готова оказать максимальную помощь в организации поездки туда миссии МАГАТЭ, которая была в последний момент сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

В ночь на 7 августа украинские боевики снова обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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