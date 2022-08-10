Хорватское СМИ назвало причины недопуска Киевом инспекторов МАГАТЭ на АЭС

Хорватское издание Advance после неоднократных обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) задалось вопросом о причинах отказа Украины допустить делегацию МАГАТЭ до расследования обстоятельств произошедшего. В опубликованной 8 августа статье автор напомнил, что Россия уже пригласила экспертов.

Так, по версии Advance, при условии, что инициатива исходила от российской стороны, согласие Киева автоматически становится признанием контроля территории Запорожской АЭС противником. Украинский лидер Владимир Зеленский «не созрел для таких признаний», считают хорватские журналисты.

В издании также подчеркнули, что некорректно обвинять Москву в отсутствии делегации МАГАТЭ.

Ранее, 8 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду от лица организации, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся. В таком случае МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию. Возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС выразил желание глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, военные действия там «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

9 августа МИД РФ заявил, что Россия на фоне новых атак Киева на ЗАЭС готова оказать максимальную помощь в организации поездки туда миссии МАГАТЭ, которая была в последний момент сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

В ночь на 7 августа украинские боевики снова обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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