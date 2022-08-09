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Власти Запорожья рассказали о применении российского законодательства в регионе

Член администрации Рогов: в Запорожье начали применять российское законодательство
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Законодательство Российской Федерации начали применять в Запорожской области. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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Соответствующий процесс наблюдается в различных сферах: так, региональная полиция уже руководствуется российскими Уголовным и Административным кодексами, рассказал Рогов «РИА Новости».

Накануне, 8 августа, глава Запорожской области Евгений Балицкий поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса о проведении в регионе референдума по вопросу воссоединения с Россией. Соответствующий документ был подписан в рамках форума общественного движения области «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

Тогда же Владимир Рогов рассказал о рассматриваемой возможности проведении референдума в Запорожье в онлайн-формате. Он также подчеркнул, что место мероприятия будет определено в зависимости от дислокации линии боевого соприкосновения.

Ранее в этот день стало Рогов заявил о том, что Запорожская область навсегда выходит из состава Украины. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов заявил, что Киев знает о настроении жителей освобожденных территорий и их желании войти в состав России.

7 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, подконтрольных российской армии.

23 июля Балицкий сообщил о подписании указа об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум должен состояться осенью. По информации Балицкого, Запорожье может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации.

25 мая Рогов рассказал, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По его словам, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую республику.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) была освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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