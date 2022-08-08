В Запорожской области заявили, что регион навсегда выходит из состава Украины
Запорожская область навсегда выходит из состава Украины. Об этом 8 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.
«Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией, и обратного пути не будет. Поэтому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — сказал он «РИА Новости».
По словам Рогова, Киев знает о настроении жителей освобожденных территорий и их желании войти в состав России. Он считает, что именно поэтому украинские власти разводят истерику и угрожают гражданскому населению, совершая обстрелы по гражданской инфраструктуре.
«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — добавил член ВГА.
Ранее, 7 августа, Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, подконтрольных российской армии.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о подписании указа об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав РФ 23 июля. Сейчас ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях перед референдумом, который, по инициативе жителей, должен состояться осенью.
По информации Балицкого, Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой. Регион может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.
Рогов 5 августа призвал киевский режим оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий. Референдум о присоединении Запорожской области к РФ будет обязательно проведен, подчеркнул он.
Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона ведут консультации с общественностью региона о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России, они рассчитывают, что жители в течение месяца назначат дату его проведения.
Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ.
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