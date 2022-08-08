Глава Запорожья подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ
Глава Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 8 августа, поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума по воссоединению региона с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Документ был подписан на форуме общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Перед этим проект резолюции зачитали участникам форума, которые единогласно поддержали его.
Ранее в этот день стало известно о том, что Запорожская область навсегда выходит из состава Украины. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов заявил, что Киев знает о настроении жителей освобожденных территорий и их желании войти в состав России.
7 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, подконтрольных российской армии.
23 июля Балицкий сообщил о подписании указа об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум должен состояться осенью. По информации Балицкого, Запорожье может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации.
Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.
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