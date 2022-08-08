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Власти Запорожской области рассказали о возможности провести референдум онлайн

Власти Запорожья рассматривают возможность провести референдум в том числе в онлайн-формате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Власти Запорожской области рассматривают возможность проведения референдума о вхождении в состав России в том числе в онлайн-формате. Об этом сообщил в понедельник, 8 августа, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Сейчас офлайн мы готовим 100%, у нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Касаемо электронного голосования, об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести», — сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

Что касается места проведения референдум, то, по его словам, все будет зависеть от расположения линии боевого соприкосновения.

Ранее в понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса по организации проведения референдума. Документ был подписан на форуме общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Перед этим проект резолюции зачитали участникам форума, которые единогласно поддержали его.

Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре.

Как отмечали власти региона, Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому. При этом в мае власти Запорожья заявляли, что планируют войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики.

Согласно проведенному в июле опросу, за вхождение в состав РФ готовы проголосовать не менее 50% жителей, проживающих на вышедших из-под контроля Украины территориях Запорожской области. Явка на референдуме может составить около 70%.

31 июля сообщалось, что парламентарии 16 стран Евросоюза (ЕС) и Северной Америки готовы выступить наблюдателями на референдуме.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где живет почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

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