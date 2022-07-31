В Запорожье сообщили о желании представителей ЕС и США стать наблюдателями на референдуме
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- В Запорожье сообщили о желании представителей ЕС и США стать наблюдателями на референдуме
Парламентарии 16 стран Евросоюза (ЕС) и Северной Америки готовы выступить наблюдателями на референдуме в Запорожской области по вхождению в состав России. Об этом заявил в воскресенье, 31 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Сегодня есть депутаты национальных парламентов, федеральных земель разного уровня — всего 16 стран. Это страны Евросоюза и Северной Америки», — сказал Рогов журналистам.
По его словам, подавляющее большинство наблюдателей из тех государств, которые ввели санкции против России, в том числе персональные. В их числе представители Германии, Испании, Канады, Мексики, Польши, США, Франции и стран Прибалтики.
Рогов также добавил, что власти региона намерены обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России за консультациями по организации и проведению референдума для того, чтобы «говорить на одном языке — языке российского закона».
Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре.
Как отмечали власти региона, Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.
Ранее в июле сообщалось, что за вхождение в состав РФ готовы проголосовать не менее 50% жителей, проживающих на вышедших из-под контроля Украины территориях Запорожской области. Явка на референдуме может составить около 70%. Об этом свидетельствуют данные проведенного социологического исследования.
Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.
В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.
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