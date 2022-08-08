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В ГД назвали несамостоятельность властей ФРГ причиной нехватки газа в стране

Первый зампред комитета Госдумы Ананских: правительство Германии несамостоятельно в принятии решений, поэтому стране не хватает газа
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Германия, вместо того чтобы сделать свое государство крупнейшим хабом в мире по газу, становится страной, которой не хватает газа. Такое мнение выразил 8 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
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«К сожалению, мы все понимаем, что правительство Германии несамостоятельно в принятии решений. Именно поэтому, вместо того чтобы сделать Германию крупнейшим хабом в мире по газу, имея два крупных трубопровода — «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», она становится страной, которой не хватает газа», — заявил он в беседе с RT.

Депутат связал такое развитие сценария в Германии «с неграмотной политикой некоторых членов правительства страны». По его словам, Германия сама себя «вводит в экономический и энергетический хаос».

«Они в данной ситуации больше слушают, что им скажут некоторые товарищи из-за океана, чем граждане своей страны. У них могли бы быть дешевый газ, дешевое электричество, вместо этого Германия себя вводит в экономический и энергетический хаос», — указал Ананских.

Ранее в понедельник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкое правительство исключает запуск трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране.

3 августа лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла также призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2». По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране.

Помимо этого, он призвал Берлин отказаться от «бессмысленной санкционной политики» против России, чтобы избежать энергетической катастрофы. Однако и действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования СП-2.

Вместе с тем сократились поставки газа по «Северному потоку – 1» из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, в середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами. Из-за разрастающегося газового кризиса в ЕС канадская сторона отправила турбину в Германию. Однако Россия до сих пор не получила оборудование.

25 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Также представитель Кремля указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.

«Северный поток – 2» был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.

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