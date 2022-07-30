Гендиректора сгоревшего в Москве хостела отправили в СИЗО вслед за учредителем

Элеоноре Мироновой, гендиректору хостела на юге Москвы, где при пожаре погибли восемь человек, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября. Заседание Пресненского суда столицы состоялось 30 июля.

Мироновой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ходе заседания следователь отметил, что Миронова отказалась признавать вину, а перед обыском удалила все переписки со своего мобильного телефона.

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