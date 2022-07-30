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Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела

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Фото: ТАСС/Пресненский суд
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Пресненский районный суд Москвы отправил Рауфа Миронова — учредителя хостела, где при пожаре погибли восемь человек, — в СИЗО до 29 сентября. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры 30 июля.

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Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По информации правоохранителей, учредитель и гендиректор хостела — дочь Рауфа Элеонора — знали о несоответствии систем противопожарной защиты помещений требованиям законодательства.

«С целью извлечения максимальной финансовой выгоды, осознавая возможность наступления опасных последствий, они оказывали услуги по временному проживанию граждан, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья», — подчеркнули в ведомстве.

При этом в ходе заседания Миронов выразил готовность компенсировать ущерб родственникам погибших.

Инцидент произошел на юге Москвы ночью 29 июля. Пожар возник на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. Сообщалось о восьми погибших, еще восемь человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электроприбора.

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