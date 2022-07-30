Учредитель сгоревшего в Москве хостела выразил готовность к выплатам семьям погибших

Рауф Миронов, учредитель хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек, выразил готовность компенсировать ущерб родственникам жертв происшествия. Об этом он заявил в субботу, 30 июля, в Пресненском суде столицы, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения руководству учреждения.

«Готов решить все вопросы о компенсации родственникам погибших в этой трагедии», — сказал обвиняемый.

В то же время он не согласился с предъявленным ему обвинением и заявил, что все установленные недостатки в помещении были устранены.

Ранее в субботу в Главном управлении Следственного комитета России (СКР) по столице сообщили о задержании руководства хостела: 55-летнего учредителя Рауфа Миронова и его 24-летней дочери Элеоноры, которая занимает должность генерального директора заведения.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения. По местам проживания фигурантов дела уже были проведены обыски.

Пожар в хостеле на юге Москвы произошел ночью 29 июля. Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. Сообщалось о восьми погибших, еще восемь человек были госпитализированы. В экстренных службах отмечали, что смерть наступила в результате отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении. Точная причина возгорания будет установлена по итогам судебных экспертиз.

По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).