Гендиректор сгоревшего в Москве хостела отказалась признавать вину

Элеонора Миронова, гендиректор хостела на юге Москвы, где при пожаре погибли восемь человек, отказалась признавать вину, а перед обыском удалила все переписки со своего мобильного телефона. Об этом сообщила следователь в ходе заседания в Пресненском суде столицы 30 июля.

«Миронова оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном», — сказала представитель СК.

Ранее в этот день отца Элеоноры и по совместительству учредителя хостела Рауфа Миронова отправили в СИЗО до 29 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Миронов, в свою очередь, в ходе заседания выразил готовность компенсировать ущерб родственникам погибших, но при этом не согласился с предъявленным ему обвинением.

Пожар в хостеле на юге Москвы произошел ночью 29 июля. Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. Сообщалось о восьми погибших, еще восемь человек были госпитализированы. В экстренных службах отмечали, что смерть наступила в результате отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении. Точная причина возгорания будет установлена по итогам судебных экспертиз.