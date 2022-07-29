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Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание

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Фото: ТАСС/Антонина Краснова
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Возгорание в хостеле на юге Москвы, унесшее жизни восьми человек, произошло из-за короткого замыкания электроприбора. Об этом 29 июля сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

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«В электроприборе, который стоял в комнате, произошло короткое замыкание. Это, по предварительным данным, стало причиной пожара. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где находился этот электроприбор», — сообщил собеседник агентства.

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве подтвердили «РИА Новости», что неисправность электропроводки является одной из основных версий пожара.

В ночь на 29 июля в хостеле на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще восемь госпитализированы.

Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. Площадь пожара составила около 150 кв. м. В 00:47 пламя было ликвидировано.

Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Врио начальника Главного управления МЧС России по столице Андрей Румянцев рассказал о том, что пожарная сигнализация в хостеле была установлена, но не сработала. Он сообщил, что последняя проверка хостела на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб также выявляли нарушения еще в 2019 году.

Один из очевидцев происшествия рассказал «Известиям», как при пожаре в хостеле люди были заблокированы оконной решеткой. По его словам, очевидцам пришлось выламывать ее, чтобы освободить людей.

По информации «Известий», хостел был зарегистрирован на Рауфа Миронова, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В ходе проверки оказалось, что по адресу хостела было зарегистрировано на миграционный учет 144 мигранта. В связи с этим в марте текущего года проводилась проверка.

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