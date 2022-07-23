Немцы призвали Зеленского как можно скорее заключить с Россией мир

Читатели немецкого издания Die Welt возмутились политикой украинского лидера Владимира Зеленского и обратились к нему с призывом как можно быстрее заключить мирное соглашение с Москвой. Критика немцев обрушилась на него в комментариях в Twitter.

«Зеленскому нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях», — высказался один из читателей.

Поводом к этим обращениям стали просьбы президента Украины поставлять Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Новый Гитлер может требовать всё, что захочет. Он давно ведет себя, как деспот, по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и, самое главное, новая власть», — заявил пользователь DirkMatties4.

Другой комментатор порекомендовал украинскому лидеру быть «смышленым мальчиком» и заключить «сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости».

«<…> пока поддержка со стороны Запада относительно сильна», — подчеркнул он.

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