Жена Зеленского попросила у конгресса США системы ПВО для Украины

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в своем выступлении в американском конгрессе 20 июля призвала США помочь ее стране средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось. для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — отметила супруга зарубежного лидера.

Елена Зеленская призвала законодателей оперативно решить данный вопрос, так как конгресс скоро уходит на летние каникулы.

Зеленская является первой супругой иностранного лидера, которая получила приглашение выступить в конгрессе. Накануне ее принял в Белом доме президент США Джо Байден со своей с женой Джилл. Перед этим у Зеленской состоялась встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее в среду американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву. Он также отметил, что страны со всего мира продолжают оказывать помощь путем поставок важнейших систем и боеприпасов.

Как подчеркнул председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 12 из них уже переданы.

Также Остин сообщил, что в течение этой недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины очередного пакета военной помощи, он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS. Также в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. В этот же день первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе.

8 июля, Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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