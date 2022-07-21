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В Германии предрекли «инфаркт» экономики без энергоносителей из России

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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Если будет введено полное эмбарго на газ из России, экономику Германии может ждать «инфаркт». Об этом глава ассоциации химической промышленности ФРГ Кристиан Кульманн заявил в эфире телеканала ZDF.

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«В случае эмбарго на газ надо опасаться инфаркта немецкой экономики, особенно в энергоемкой химической сфере, без которой парализует все производство», — сказал он.

Кульманн отметил, что такие рестрикции существенно затруднят развитие химической и фармацевтической отраслей, на которые в стране приходится порядка 15% всего используемого газа.

По его словам, химические продукты необходимы большинству производственных процессов Германии.

Глава Объединения целлюлозно-бумажной промышленности Германии Винфрид Шаур 19 июля рассказал, что в случае полного прекращения поставок газа существует высокий риск остановки производства бумаги в стране.

Ранее,17 июля, немецкая газета Bild написала, что правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита энергоресурса. В тот же день глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что имеющихся запасов не хватит, чтобы пережить зимний период без поставок из России, несмотря на то что резервуары заполнены почти на 65%.

«Северный поток», поставляющий газ из России в Германию, находился на техническом обслуживании с 11 июля. В четверг, 21 июля, после завершения работ поставки топлива возобновились. Как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, поставки вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума.

Как сообщили «Известиям» в бундестаге 11 июля, Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90%.

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