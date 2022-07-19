В Германии из-за дефицита газа возможна заморозка производства бумаги

В случае полного прекращения поставок газа в Германию высок риск остановки производства бумаги на территории страны. Об этом во вторник, 19 июля, предупредил в беседе с немецким агентством DPA глава Объединения целлюлозно-бумажной промышленности Германии Винфрид Шаур.

«Никто не знает, смогут ли они по-прежнему производить товар осенью или зимой», — заявил предприниматель, указав на то, что под угрозой прекращения производства находятся и другие товары.

Так, прекращение поставок топлива негативно скажется на изготовлении жизненно важных продуктов, необходимых для снабжения продовольствием и средствами гигиены, пишет «Газета.Ru».

17 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что имеющихся запасов газа не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России, несмотря на то что резервуары заполнены почти на 65%.

Он пообещал, что частным домохозяйствам не отключат отопление. Также глава немецкого регулятора отметил, что в случае необходимости ФРГ будет закупать топливо из Норвегии, Нидерландов, Бельгии или через терминалы сжиженного природного газа.

Глава Института германской экономики Михаэль Хютер 16 июля заявил, что возможное прекращение поставок российского газа и остановка его подачи в соседние государства отдельными странами ЕС спровоцируют крах европейского газового рынка и цепочек поставок.

С 11 июля «Северный поток – 1», поставляющий газ из России в Германию, находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки не осуществляются. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

10 июля Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные помещения, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.